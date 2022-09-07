Проект карманного парка по ул. Червишевский тракт в Тюмени представили на ВЭФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Проект карманного парка по ул. Червишевский тракт, 68а в Тюмени представил глава города Руслан Кухарук на площадке Восточного экономического форума 6 сентября. В режиме онлайн он рассказал участникам форума об идеях тюменцев, поступивших в рамках проекта ВЭБ.РФ "5 шагов для городов".

"У нас получилось сэкономить бюджетные средства и направить их на реализацию некоторых поступивших от тюменцев предложений уже в этом строительном сезоне. В качестве примера совместной работы с жителями, бизнесом, управой КАО и департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта, депутатским корпусом я рассказал о проекте "карманного парка" по улице Червишевский тракт, 68а. Территория у него небольшая – 2 тысяч квадратных метров, а находится он между жилыми домами и поликлиникой", - написал Кухарук на своей странице во ВКонтакте.

Концепцией благоустройства было предусмотрено устройство тротуаров из асфальта и брусчатки, проездов, газонов, установка малых архитектурных форм и скамеек. Также будет смонтировано новое наружное освещение с современными светильниками, обустроены две парковки для автотранспорта, велопарковка.

На основании предложений тюменцев дополнительно было принято решение об установке "умной остановки" и замене двух нестационарных торговых объектов. На территории будет установлен и арт-объект.

По словам главы Тюмени, проект "5 шагов для городов" вдохновил преобразить территорию комплексно и позволил объединить ресурсы.

"Мы выстроили коммуникации со всеми собственниками и делаем интересный проект, который, убежден, понравится тюменцам. Надо отметить, что в федеральном проекте участвуют 350 городов – это более 33 тысяч предложений",- добавил он.