Учитель из Тюмени вышла в полуфинал телешоу на канале "Россия"

| Фото: Виктория Локтева ВКонтакте | Фото: Виктория Локтева ВКонтакте

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Преподаватель русского языка из Тюмени Виктория Локтева стала полуфиналисткой телешоу "Классная тема", сообщает инфоцентр правительства региона.

Всего было подано 6 тыс. заявок со всей страны, отбор прошли 35 педагогов. В финал выйдут семь участников, которые проведут уроки по своим предметам, победитель получит авторскую программу на телевидении.

Виктория Локтева преподает в школе № 58. Чтобы попасть в шоу, она прошла тест и опубликовала видеовизитку на странице "ВКонтакте", в ней она показала свою новаторскую методику преподавания.

Следующим этапом стала поездка в Москву, где учитель записала следующий урок, этот ролик скоро появится здесь.

Добавим, шоу должно продемонстрировать широкой аудитории возможности современной педагогики.