Тюменская молодежь сможет посмотреть новый спектакль "Дом Бернарды Альбы" по "Пушкинской карте"
Новый спектакль "Дом Бернарды Альбы", поставленный по знаменитой пьесе Федерико Гарсиа Лорки, покажут на сцене Тюменского драматического театра 16 и 17 сентября. Молодежь сможет побывать на нем бесплатно, воспользовавшись "Пушкинской картой".
Об этом в ходе прямого эфира сообщил директор театра Сергей Осинцев.
"Это история испанской семьи из одних женщин, которые как-то уживаются в одном маленьком доме. Там нет любви, дан обет безбрачия. Над сценографией работал наш дизайнер Константин Решетников, получилось потрясающе. Костюмы придумала Лена Жукова, ее работы зрители видели в спектакле "Тартюф", — поделился Сергей Осинцев.
Режиссером выступил Зураб Нанобашвили. Ранее он ставил на сцене драмтеатра спектакль "Гроза". Как отметил Сергей Осинцев, постановка пользовалась популярностью у школьников, несмотря на то, что в то время не было "Пушкинской карты".
Напомним, получить "Пушкинскую карту" может любой гражданин России от 14 до 22 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на портале "Госуслуги" и установить приложение "Госуслуги.Культура", там можно будет ее оформить в виде виртуальной или пластиковой карты платежной системы "Мир". Забрать физическую копию нужно в отделении "Почта банка".
Обладатели "Пушкинских карт" могут оплачивать билеты на выставки, концерты, спектакли, российские фильмы в кинотеатрах. Номинал карты в 2022 году повысили до пяти тысяч рублей.
Инна Пахомова