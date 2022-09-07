Тюменская молодежь сможет посмотреть новый спектакль "Дом Бернарды Альбы" по "Пушкинской карте"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый спектакль "Дом Бернарды Альбы", поставленный по знаменитой пьесе Федерико Гарсиа Лорки, покажут на сцене Тюменского драматического театра 16 и 17 сентября. Молодежь сможет побывать на нем бесплатно, воспользовавшись "Пушкинской картой".

Об этом в ходе прямого эфира сообщил директор театра Сергей Осинцев.

"Это история испанской семьи из одних женщин, которые как-то уживаются в одном маленьком доме. Там нет любви, дан обет безбрачия. Над сценографией работал наш дизайнер Константин Решетников, получилось потрясающе. Костюмы придумала Лена Жукова, ее работы зрители видели в спектакле "Тартюф", — поделился Сергей Осинцев.

Режиссером выступил Зураб Нанобашвили. Ранее он ставил на сцене драмтеатра спектакль "Гроза". Как отметил Сергей Осинцев, постановка пользовалась популярностью у школьников, несмотря на то, что в то время не было "Пушкинской карты".

Напомним, получить "Пушкинскую карту" может любой гражданин России от 14 до 22 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на портале "Госуслуги" и установить приложение "Госуслуги.Культура", там можно будет ее оформить в виде виртуальной или пластиковой карты платежной системы "Мир". Забрать физическую копию нужно в отделении "Почта банка".

Обладатели "Пушкинских карт" могут оплачивать билеты на выставки, концерты, спектакли, российские фильмы в кинотеатрах. Номинал карты в 2022 году повысили до пяти тысяч рублей.

Инна Пахомова