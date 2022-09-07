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Произведения русских классиков, этника и джаз — в новом концертном сезоне Тюменской филармонии

Общество, 17:24 07 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый концертный сезон в Тюменской филармонии заинтересует всех, в том числе и молодежь. Об этом в ходе прямого эфира 6 сентября заявила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

"В этом году мы начинаем сезон с новым дирижером, молодым, энергичным Юрием Медяником. Его амбициозная цель заключается в том, чтобы вывести оркестр на качественно новый, профессиональный уровень, чтобы им интересовались не только в России, но и за рубежом. Будем к этому стремиться. Первый шаг мы сделаем 15 сентября — с открытия филармонического сезона. Приглашаем всех на концерт, в программу которого вошли произведения русских композиторов. Это очень красивая, живая музыка, которая понятна всем", — рассказала Вероника Кирюшина.

16 сентября в филармонии состоится концерт национального оркестра Республики Башкортостан, на котором зрители услышат разную музыку — от этники до джаза. 28 сентября к 100-летию джаза пройдет концерт Feelin’s & Savoldelli, главным исполнителем которого станет итальянский вокалист. Слушателям представят не только джаз, но и музыку других направлений.

30 сентября откроется фестиваль "Алябьевская музыкальная осень". Хедлайнером станет Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Юрия Башмета.

Инна Пахомова

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# концерты , Тюменская филармония

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