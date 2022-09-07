В Тюменской области создадут фонд для поддержки проектов, прошедших инвестиционный акселератор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отдельный фонд кредитования проектов, прошедших отбор муниципального акселератора, могут создать при Инвестиционном агентстве Тюменской области. С такой инициативой во время презентации инвестиционного потенциала восьми муниципалитетов выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Рабочая встреча состоялась в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 7 сентября.

"Мы анализируем возможность предоставления кредитов. Видим, что процент невозврата у малого и среднего бизнеса очень маленький, это говорит о том, что они очень ответственны и надежны. Кредиты нужно давать по хорошей ставке. Надо посмотреть проекты, которые были отобраны в ходе акселератора, чтобы мы на выходе поддержали их деньгами", - уточнил глава региона.

Новые бизнес-проекты презентуют команды из Тобольска, Ялуторовска, Вагайского, Тобольского, Уватского, Казанского, Абатского, Ялуторовского районов. Как подчеркнул губернатор, включенность глав муниципалитетов в работу позволит ускорить многие процессы.

"На нас лежит большая ответственность: не просто формально отнестись к этим вещам, а реально понимать, что без ускорения, которое мы должны придать сами себе, своим командам, победы нам не видать", - сказал он.

По словам Александра Моора, крупные проекты являются драйверами и гордостью региона, вместе с тем не нужно забывать о небольших программах. "Можно десятками или сотнями небольших проектов обеспечить надежный фундамент", - добавил он.

Инна Пахомова