Фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Тюмени со 2 по 6 декабря

| Фото: Тюменская филармония (архив) | Фото: Тюменская филармония (архив)

Фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Тюменской филармонии со 2 по 6 декабря 2022 года.

"Это не просто событие, а настоящий праздник музыки. Совершенно недавно мы получили подтверждение, что фестиваль у нас будет. Мы готовимся. Это особый праздник музыки, которая понятна всем. На фестиваль стремятся все. Уже не единожды слушатели интересовались, будет ли фестиваль", — рассказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

В 2021 году в Тюмени состоялся 10-й фестиваль Дениса Мацуева. В течение трех дней жителей и гостей областной столицы ждали выступления именитых музыкантов и молодых талантливых исполнителей.