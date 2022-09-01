Гостям форума-выставки "ОТДЫХ Leisure" делают татуировки с соболем и слоганами Visit Tyumen

| Фото: предоставлено Visit Tyumen | Фото: предоставлено Visit Tyumen

Далее в сюжете Зарина Догузова считает стенд Тюменской области на выставке «ОТДЫХ Leisure» самым креативным

Временные татуировки со слоганами бренда Visit Tyumen делают посетители Международного форума-выставки "ОТДЫХ Leisure", который проходит в ЦВК "Экспоцентр" в Москве с 13 по 15 сентября.

Гости могут выбрать одну из понравившихся надписей, изображение соболя или дату основания Тюмени, которые можно нанести на кожу за несколько секунд с помощью тату-принтера.

Стенд региона готов к встрече посетителей. Он посвящен открытию термального сезона и зимнего отдыха. Здесь желающие могут попробовать минеральную воду из Тюменской области, узнать о преимуществах геотермальной воды для кожи, выпускаемой брендом Visit Tyumen.

Посетители форума-выставки охотно фотографируются в фотозоне, стилизованной под каплю воды. Это, как отмечают представители Visit Tyumen, капля древнего подземного моря.

Представители туристической отрасли расскажут, как согреться в Тюменской области, испытать яркие эмоции от отдыха в регионе, где попробовать лучшие блюда сибирской кухни и заказать экскурсии и туры.

Следить за тем, как проходит презентация региона, можно в Telegram-канале Visit Tyumen.

Инна Пахомова