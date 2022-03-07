Участников первого туристического круиза "В Сибирь" встретили в Тюмени купчихи и стрельцы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участников первого железнодорожный круиза "В Сибирь" встретили театрализованным представлением и песнями в Тюмени 7 марта.

Туристов, спускающихся из вагона, встречали мужчины, одетые в костюмы стрельцов. Девушки в нарядах купчих организовали для гостей небольшой концерт. После туристов пригласили в комфортабельный автобус. В программе – поездка в с. Покровское, где расположен музей Распутина, посещение СПА-курорта "ЛетоЛето", обзорная экскурсия по вечерней Тюмени с прогулкой на набережной.

Жительница Щелково Московской области Ксения Кардаполова в Тюмени впервые. От друзей она слушала, что здесь отличная кухня. "Путешествие замечательное, поезд комфортный, прекрасный, отзывчивый персонал. Днем у нас отличные экскурсии. До этого мы целый день провели в Казани, посмотрели различные достопримечательности. Программа насыщенная, все для людей. В Тюмени впервые, сама я родом с Урала – из Челябинской области. По сути, это рядом, но я никогда не была в вашем городе. Едем за хорошими эмоциями", – говорит она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Москвы Наталья Четырина не была в Тюмени больше 60 лет, она хотела бы найти дом своей тети на ул. Ямальской. "Также я хочу посетить Знаменский кафедральный собор, где меня, возможно, крестили. Сегодня планирую пройтись по улице Республики, посетить театр. Мне рекомендовали музейный комплекс имени Словцова", – рассказала о своих планах москвичка.

Она добавила, что ей очень понравилось в поезде. По ее словам, за последние годы открылись возможности путешествовать по России с большим комфортом. В поезде, как отмечает гостья, подают прекрасные завтраки, чай и кофе – без ограничений. "Я начала активно путешествовать по стране с прошлого года. Это так здорово. В городе можно посмотреть самые интересные вещи в течение одного дня, а если понравится, никто не мешает приехать еще раз. И мне это очень понравилось", – отметила Наталья Четырина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 марта поезд прибудет в Тобольск. Гостям покажут туристский комплекс "Абалак", Свято-Знаменский Абалакский монастырь, территорию Кремля, Дворец наместника. Запланирована экскурсия по дому семьи императора Николая II, тематическому парку "Тобол".

Маршрут круиза с событийной программой стартовал 5 марта в Москве. Он пролегает через Казань, Тобольск, Тюмень и Пермский край. Тур рассчитан на шесть дней и пять ночей. Это масштабная программа, связующей нитью которой стала богатая история российского государства. Возвращение в Москву запланировано 10 марта.

Инна Пахомова