Тюменский термальный курорт "ЛетоЛето" заинтересовал представителей российских турфирм

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменский термальный курорт "ЛетоЛето" стали больше посещать отдыхающие из Москвы, Екатеринбурга и Перми. Основные потребители — жители северных городов. О многофункциональном комплексе представители делегации Тюменской области рассказывают на крупном форуме-выставке "Отдых Leisure", который проходит в Москве с 13 по 15 сентября.

Стенд Тюменской области привлекает большое внимание посетителей. Гости узнают об экскурсионных турах, местах отдыха и размещения, пользе минеральной воды. Напомним, 13 сентября его отметили наградой "Лучший стенд региона России".

"Мы видим положительную обратную связь, в том числе о нашем термальном курорте "ЛетоЛето". Комплекс крупный, многофункциональный, он включает в себя отель, термальный источник, СПА-комплекс и аквапарк. Здесь можно получить полный спектр услуг", — рассказала старший менеджер отдела корпоративных продаж термального курорта "ЛетоЛето" Александра Филенкова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По ее словам, некоторые посетители выставки удивлены тем, что в Тюмени есть комплексы такого формата. Термальным курортом уже интересуются представители туристической отрасли. Так, сотрудник одной из российских турфирм рассказал, что хотел бы привезти с ознакомительной целью в Тюмень группу из 100 человек.

"Думаю, будем сотрудничать, рассказывать о Тюменской области, о том, сервис какого уровня можно получить в региональной столице", — поделилась Александра Филенкова.

Инна Пахомова