Креативный подход и интеграция природных компонентов приковывает внимание к стенду Тюменской области на выставке "Отдых Leisure"

автор фото: Евгений Шульц | Фото: предоставлено Visit Tyumen автор фото: Евгений Шульц | Фото: предоставлено Visit Tyumen

Креативный подход и активная интеграция природных компонентов - вода и все, что с этим связано, - приковывает внимание посетителей к стенду Тюменской области на выставке "Отдых Leisure", которая проводится в Москве с 13 по 15 сентября. Так считает директор Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов.

"Мы редко остаемся без какой-либо награды, участвуя в выставках. Вчера мы стали победителями в номинации "Лучший стенд региона России". Мы никогда не делаем мероприятия, не нацеливаясь на победу", — поделился Дмитрий Пухов впечатлениями о награде и работой делегации региона на протяжении двух дней.

На форуме-выставке представители делегации Тюменской области общаются с корпоративными заказчиками, партнерскими организациями — компании в области рекламы, общественные организации, коллегами из других регионов.

Напомним, 14 сентября между Тюменской и Владимирской областями было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Это хороший инструмент продвижения, считает директор Агентства туризма и продвижения региона.

"Отдых в России стремительно развивается. Наша задача — при взаимодействии с каждым регионом рассказать о нас на территории этого субъекта. Аналогичная практика работает и у них. В рамках сотрудничества мы, например, размещаем полиграфию партнера-региона в туристко-информационных центрах, аналогично в их регионе размещают информацию о нас. Когда житель приходит в центр, он получает огромный объем информации об отдыхе в России", — заключил Дмитрий Пухов.

Инна Пахомова