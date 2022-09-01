Стенд Тюменской области стал лучшим на выставке "ОТДЫХ Leisure"

| автор фото: Евгений Шульц | Фото: предоставлено Visit Tyumen | автор фото: Евгений Шульц | Фото: предоставлено Visit Tyumen

Тюменская область получила награду за лучший стенд региона России в рамках форума-выставки "ОТДЫХ Leisure". Мероприятие проходит в Москве с 13 по 15 сентября, сообщает Visit Tyumen.

Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова поблагодарила команду Тюменской области за работу.

"Спасибо большое коллегам, которые сегодня принимали участие в работе на выставке. Завтра мы приглашаем всех на нашу секцию, где как раз поделимся секретами продвижения, расскажем, как приходим к таким стендам, как работаем. Кому интересно – приходите", - обратилась Мария Трофимова к участникам выставки.

Отметим, Тюменская область представила свой туристический потенциал на выставке в пятый раз. Стенд региона посвящен термальному сезону и зимнему отдыху. После открытия выставки у тюменского стенда прошел яркий флешмоб с розыгрышем призов. Также посетители смогли поучаствовать в викторине и получить небольшие сувениры.

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила стенд Тюменской области, как самый креативный. Директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов подписал соглашение о сотрудничестве с директором туристско-информационного центра Владимирской области Ольгой Матвеевой.