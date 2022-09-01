АО "Транснефть-Сибирь" повысило надежность производственных объектов в трех регионах

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" выполнило плановые ремонты и подключение нового оборудования на производственных объектах магистральных нефтепроводов, расположенных в Тюменской и Томской областях, а также на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Во время плановой остановки транспортировки нефти специалисты провели работы по замене 13 единиц запорной арматуры на линейной части магистральных нефтепроводов Самотлор – Александровское и Александровское – Анжеро-Судженск, а также на нефтеперекачивающей станции "Александровская". Установленные задвижки при эксплуатации отличаются высокой степенью надежности и герметичности. Цель – поддержание стабильной и безопасной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов.

На НПС-2 "Бачкун" Тюменского УМН выполнили подключение к технологическим трубопроводам магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев двух новых электронасосных агрегатов. Специалисты также заменили два обратных клапана, отработавших нормативный срок, с целью исключения возможного снижения КПД насосных агрегатов. Новое электронасосное оборудование обладает улучшенными эксплуатационнымихарактеристиками, повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом.

В плановых работах были задействованы свыше 250 человек, использовалось около 100 единиц спецтехники и оборудования.

Мероприятия, реализованные в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности, позволят повысить надежность функционирования инфраструктурных объектов АО "Транснефть-Сибирь". Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.