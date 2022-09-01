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В Тюмени на время "Кросса нации" перекроют семь улиц

Общество, 08:43 16 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На семи улицах перекроют движение транспорта в Тюмени на время проведения "Кросса наций" 17 сентября с 8 до 15 часов 30 минут, сообщает администрация города.

На ул. Орджоникидзе – на участке от ул. Республики до ул. Советской; ул. 8 Марта – на участке от ул. Республики до ул. Советской; ул. Водопроводная – на участке от ул. Республики до ул. Ванцетти; ул. Первомайская – на участке от ул. Республики до ул. Советской; ул. Советская – на участке от ул. Профсоюзной до ул. Первомайской;
ул. Хохрякова – на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской.

На ул. Володарского – на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Первомайской маршруты №№ 6, 13, 20, 24, 26, 32, 34, 37, 39, 43, 48, 62, 66, 68, 124, 135, 140, 146, 149, 155, 156 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

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# Кросс нации , ограничение движения

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