Молодые ученые ТюмГУ представили свой проект на международной конференции

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Молодые исследователи лаборатории X-BIO Тюменского государственного университета представили проект на международной конференции в Краснодаре.

XI научно-практическая конференция "Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем" собрала более 300 исследователей из 10 стран, в том числе из Бразилии, КНР, Нигерии, Сербии, Турции и Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба вуза, команда лаборатории биологической защиты растений приняла участие в секции "Фитосанитарный мониторинг агроэкосистем". Проект лаборатории представили её сотрудники магистранты ТюмГУ Азизжон Абдурахимов и Екатерина Патракеева, а также лаборант-исследователь Татьяна Филатова.

Они представили доклад "Цифровизация системы фитосанитарного мониторинга растений". Работа выполняется в рамках программы "Приоритет 2030" по стратегическому проекту "Биобезопасный мир".

Разработка вызвала живой интерес слушателей. В результате обсуждения проекта с председателем оргкомитета конференции, директором Федерального научного центра биологической защиты растений Анжелой Асатуровой достигнуты договорённости о расширении сотрудничества в рамках действующего договора между ТюмГУ и ФНЦ БЗР, подписанного в 2021 году.