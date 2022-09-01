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В Тюмени в октябре пройдет IX Международный кинофестиваль "Ноль Плюс"

Общество, 16:04 18 сентября 2022

Ноль плюс во ВКонтакте (архив) | Фото: Ноль плюс во ВКонтакте (архив)

IX Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" пройдет в Тюмени со 2 по 9 октября. Также показы фестивальных картин запланированы более чем в 30 регионах России, сообщают организаторы мероприятия.

Церемония открытия состоится в ДК "Нефтяник" 2 октября в 18 часов. Главное событие вечера — предпремьерный показ картины "Иван Семенов: школьный переполох". Фильм представит режиссер Антон Богданов. Кроме этого, в программе вокальные и хореографические выступления, представление жюри фестиваля и конкурсных фильмов.

Подробная программа размещена на сайте кинофестиваля.

Напомним, что на событии впервые будет представлена номинация "Кинотанец". Чтобы показать свое отношение к различным жизненным ситуациям, авторы представленных короткометражных фильмов используют язык хореографии.



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# кинофестиваль Ноль плюс

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