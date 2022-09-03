На кинофестивале "Ноль Плюс" в Тюмени представят новую номинацию
Номинацию "Кинотанец" впервые представят на Международном фестивале "Ноль Плюс" в Тюмени
Чтобы показать свое отношение к различным жизненным ситуациям, авторы представленных короткометражных фильмов используют язык хореографии, пишет Мегатюмень.
"Номинация посвящена поэзии движения и искусству киноизображения. Это сплетение двух прекрасных творческих направлений, взаимодействие, в результате которого рождается нечто новое, нечто удивительное и завораживающее. Это больше, чем просто сумма кино и танца, это качественно другой уровень осмысления реальности", — отмечает хореограф Елена Данн.
В шорт-лист номинации вошли 22 работы от авторов из 12 стран, в том числе Бразилии и Мексики, Испании и Франции, Турции и Швейцарии, Канады и России. Всего же кинематографисты со всего мира прислали около двух сотен заявок. Лучшие фильмы все желающие смогут увидеть осенью, причем как на офлайн-площадках, так и в виртуальном режиме на сайте образовательного онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс".