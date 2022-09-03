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На кинофестивале "Ноль Плюс" в Тюмени представят новую номинацию

Общество, 14:37 03 сентября 2022

из сообщества "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте (архив)

Номинацию "Кинотанец" впервые представят на Международном фестивале "Ноль Плюс" в Тюмени

Чтобы показать свое отношение к различным жизненным ситуациям, авторы представленных короткометражных фильмов используют язык хореографии, пишет Мегатюмень.

"Номинация посвящена поэзии движения и искусству киноизображения. Это сплетение двух прекрасных творческих направлений, взаимодействие, в результате которого рождается нечто новое, нечто удивительное и завораживающее. Это больше, чем просто сумма кино и танца, это качественно другой уровень осмысления реальности", — отмечает хореограф Елена Данн.

В шорт-лист номинации вошли 22 работы от авторов из 12 стран, в том числе Бразилии и Мексики, Испании и Франции, Турции и Швейцарии, Канады и России. Всего же кинематографисты со всего мира прислали около двух сотен заявок. Лучшие фильмы все желающие смогут увидеть осенью, причем как на офлайн-площадках, так и в виртуальном режиме на сайте образовательного онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс".

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# кинофестиваль Ноль плюс

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