79 тыс. сеянцев сосны высадили в Винзилинском лесничестве тюменские добровольцы

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

79 тыс. сеянцев сосны высадили тюменские добровольцы в Винзилинском лесничестве 17 и 18 сентября. Помогли высадить новый лес и сотрудники Главного управления строительства региона, сообщает ГУС Тюменской области.

Площадь нового леса почти 18 га. Деревья будут расти на месте, где год назад прошли пожары. Погибшую растительность пришлось вырубить, ее заменили молодыми саженцами.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

"Спасибо, земляки, за активную жизненную позицию и заботу о наших лесах!" - поблагодарил активистов глава региона Александр Моор, который участвовал в посадке леса.

Напомним, в Тюменской области в этом году планируется восстановить лес на семи тысячах гектаров. Это почти 78 тюменских Гилевских рощ или 66 парков Гагарина.