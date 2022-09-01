За долг по алиментам житель Омутинского района заплатит неустойку

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 73 тыс. рублей задолжал своей несовершеннолетней дочери житель Омутинского района. Как сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области, за невыплату алиментов без уважительной причины с мужчины взыскана неустойка - 6 тыс. 212 рублей.

Омутинский районный суд установил, что ответчик не выплачивает алименты и не проявляет к этому стремления. В суде должник признал вину и с размером неустойки полностью согласился.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с отца неустойку, а также госпошлину в 400 рублей.