За долг по алиментам житель Омутинского района заплатит неустойку
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Более 73 тыс. рублей задолжал своей несовершеннолетней дочери житель Омутинского района. Как сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области, за невыплату алиментов без уважительной причины с мужчины взыскана неустойка - 6 тыс. 212 рублей.
Омутинский районный суд установил, что ответчик не выплачивает алименты и не проявляет к этому стремления. В суде должник признал вину и с размером неустойки полностью согласился.
Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с отца неустойку, а также госпошлину в 400 рублей.