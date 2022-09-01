  • 20 сентября 202220.09.2022вторник
  • USD60,1662
    EUR60,0426
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За долг по алиментам житель Омутинского района заплатит неустойку

Общество, 14:49 20 сентября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 73 тыс. рублей задолжал своей несовершеннолетней дочери житель Омутинского района. Как сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области, за невыплату алиментов без уважительной причины с мужчины взыскана неустойка - 6 тыс. 212 рублей.

Омутинский районный суд установил, что ответчик не выплачивает алименты и не проявляет к этому стремления. В суде должник признал вину и с размером неустойки полностью согласился.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с отца неустойку, а также госпошлину в 400 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 20.09.2022В шести городах России покажет свои спектакли тюменский драмтеатр
14:49 20.09.2022За долг по алиментам житель Омутинского района заплатит неустойку
14:16 20.09.2022За отсутствие ПЦР-теста туристку в Тюмени оштрафовали на 15 тысяч рублей
13:42 20.09.2022Для участников TNF и тюменцев выступят группа Aeterna и театр огня Helios