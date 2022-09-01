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Преподаватели Тюменского медуниверситета уедут читать лекции на Ямал

Общество, 17:34 21 сентября 2022

https://www.tyumsmu.ru/ | Фото: https://www.tyumsmu.ru/

Занятия для учеников лицея в городе Губкинский на Ямале проведут преподаватели Тюменского медицинского университета. Ребята обучаются в медицинском классе и планируют поступить в медицинский вуз.

Университет, по словам доцента кафедры биологии Тюменского ГМУ, руководителя медико-фармацевтической школы Дениса Трушникова, имеет многолетний опыт работы со школьниками из соседних регионов.

"Будут организованы занятия по биологии и химии, при необходимости и по русскому языку, - пояснил он. - Мы также помогаем школьникам подготовиться к олимпиадам. Как раз сейчас опробуем модель медицинской олимпиадной школы. В лицее Губкинского мы будем читать и общий, и олимпиадный курсы по предметам".

Тюменский медицинский университет, сообщается на сайте вуза, продолжит сотрудничество с образовательными учреждениями Тюменской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Преподаватели вуза проводят для школьников профориентационные занятия и мастер-классы по углубленному изучению профильных предметов, организуют совместные олимпиады, экскурсии, спортивные и культурные мероприятия, приобщают старшеклассников к учебно-исследовательской и научной работе кафедр университета, проводят онлайн-встречи с ведущими учеными университета и представителями приемной комиссии.

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# образование , Тюменский медицинский университет

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