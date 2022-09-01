Более 10,5 тыс. рублей заплатит виновник за поджег сухой травы в с. Омутинское Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

7 тыс. 686 руб. выплатит виновник в качестве возмещения затрат на тушение пожара в с. Омутинское Тюменской области. Ему также назначили административное наказание в виде штрафа суммой 3 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

14 апреля 2022 года мужчина спровоцировал возгорание на площади более 4 га, умышленно отжигая сухую траву. В отношении виновного составили протокол об административном правонарушении "Нарушение требований пожарной безопасности", назначили выплату штрафа. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, с 8 июня ужесточена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.