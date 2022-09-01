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Прислать оригинальные фото из врачебной практики на конкурс предлагают тюменским медикам

Общество, 08:28 26 сентября 2022

сайт фотоконкурса "Медики на работе" | сайт фотоконкурса "Медики на работе"

Поучаствовать в фотоконкурсе Минздрава России предлагают жителям Тюменской области, причастным к системе здравоохранения. Организаторы конкурса отбирают самые оригинальные интересные снимки из врачебной практики.

Номинаций десять — "Медик на работе", она основная, "Самое необычное хобби медика", "И на суше, и на море, и в воздухе", "Папа, мама, я — медицинская семья", "Стаж в полвека", "Главный врач — тоже врач", "Будущие медики", "Пациенты, мы вас любим", "Живые эмоции" и "Лучшая история".

Прислать работы можно до 30 сентября, 15 октября определят полуфиналистов, в ноября наградят победителей конкурса. Принять участие можно на сайте конкурса.

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# медики , фотоконкурс

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