Тюменские аграрии намолотили 1 млн 610 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Поля Тюменской области обмолочены на 81 %, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 1 млн 610 тыс. тонн при средней урожайности 28 центнеров с гектара, сообщает департамент АПК Тюменской области.

По данным на 26 сентября обмолот зерновых и зернобобовых культур завершают Упоровский, Армизонский и Казанский районы, где работы выполнены на 96 %, 93 % и 91 % соответственно.

В Аромашевском районе сельхозпредприятие "Голышмановское" уже завершило уборочную страду. Здесь обмолочено 7 тыс. 715 гектаров, валовой сбор зерновых культур составил 20 тыс. 256 тонн, средняя урожайность - 26 центнеров с гектара.

В Исетском районе обмолот зерновых завершили 11 из 26 предприятий. По данным на 26 сентября с 50,2 тыс. гектаров собрано 193,2 тыс. тонн, что на 91,3 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. Средняя урожайность по району составляет 38,5 центнеров с гектара.

В Ишимском районе убрано 77 % полей, намолот зерна и зернобобовых достиг 227 тыс. тонн при урожайности 33 центнера с гектара. Почти собраны ячмень, овес, горох и рапс. Активно ведется уборка пшеницы. Лидером по урожайности является ООО "Черемшанское" - 50,3 центнера с гектара.

В Тобольском районе завершилась уборка ячменя. При урожайности 23 центнера с гектара собрано 700 тонн. Продолжается уборка овса и пшеницы.