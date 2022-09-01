  • 26 сентября 202226.09.2022понедельник
  • USD58,1006
    EUR56,4751
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области открылась выставка "Домашние и дикие: анималистика в искусстве"

Общество, 19:23 26 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставку "Домашние и дикие: анималистика в искусстве" открыли в Тюмени в областной библиотеке им. Менделеева, сообщает региональный департамент культуры.

Экспозиция посвящена Международному дню защиты животных, который во всем мире отмечается 4 октября. На выставке представлены: скульптуры, фотографии, зоологические иллюстрации, публикации, охватывающие темы наскального изображения животных (петроглифы) и метаморфозы анималистического жанра.

Открывает экспозицию книга-альбом сооснователя русской анималистической школы В. А. Ватагина "Образ животного в искусстве". Значительную часть выставки составляет книжная графика. Рисунки Валентина Серова к басням Крылова, иллюстрации Владимира Фаворского, Владимира Лебедева, Евгения Чарушина, Роберта Ингпена к детским книгам.

Выставка открыта до 16 октября в универсальном читальном зале № 3 (4-й этаж). Вход свободный в часы работы библиотеки. 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Тюменская областная научная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 26.09.2022Министерство обороны разъяснило, какие категории граждан не привлекут на военную службу
19:23 26.09.2022В Тюменской области открылась выставка "Домашние и дикие: анималистика в искусстве"
18:39 26.09.2022Приём заявок от предпринимателей и СОНКО на всероссийский конкурс продолжится до конца октября
18:28 26.09.2022В Ижевск направлены самолеты МЧС с группами врачей