Опыт Тюменской области по развитию сельских территорий отметили эксперты всероссийского форума

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инвестиционный потенциал Тюменской области был представлен на XXII Всероссийском муниципальном форуме в Анапе. Представители Заводоуковского городского округа, Тюменского и Сладковского районов поделились лучшими практиками развития территорий и взаимодействия с предпринимателями, а региональная Торгово-промышленная палата представила проект "Открываем область заново", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

"Чаще всего программы разрабатывают для регионов, давая общие направления развития отраслей, без привязки к деятельности отдельного муниципального образования. В нашем случае разработаны инвестиционные профили муниципалитетов и их активная реализация. Они активно взаимодействовали в проекте "Акселерация". Наши проекты и практика по инвестиционному развитию сельских территорий заинтересовали другие регионы", - рассказала начальник отдела территориального развития и стратегических инициатив Фонда "Инвестиционного агентства Тюменской области" Елена Аверина.

Он также подчеркнула, что Тюменская область готова делиться своим опытом, в частности, в ходе форума по развитию сельского предпринимательства, который состоится в Тюмени в ноябре.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, что в декабре 2020 года в регионе был инициирован процесс разработки инвестиционных профилей в 15 муниципальных образованиях до 2024 года. Всего получилось 85 проектов с объемом инвестиций 2,4 млрд рублей. При их реализации будет создано 602 рабочих места.