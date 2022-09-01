Тюменский докфильм об Антоне Шароеве – лауреат международного конкурса

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Документальный фильм "Последняя осень Маэстро" режиссера и сценариста Нэлли Тоболкиной стал лауреатом XVII Международного Сретенского православного кинофестиваля "Встреча" в Обнинске, сообщает департамент культуры Тюменской области.

На фестивале картину отметили специальным призом жюри. Авторам фильма вручили эксклюзивную бронзовую статуэтку. Всего в номинации "Документальный фильм" участвовали 30 работ.

Кинолента посвящена основателю и руководителю нескольких известных в стране оркестров, художественному руководителю и главному дирижеру оркестра "Камерата Сибири", заслуженному деятелю искусств России и Украины Антону Шароеву. В основу фильма "Последняя осень Маэстро" АНО "Тюменское время" легло последнее интервью Антона Шароева, а также воспоминания его родных, коллег и друзей.

Напомним, маэстро Антон Шароев ушел из жизни 7 октября 2021 года в возрасте 92 лет. Оркестр "Камерата Сибири" он основал в 1998 году.