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Начинающий водитель устроил ДТП на улице Республики в Тюмени

Происшествия, 19:34 28 сентября 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2113 устроил аварию на ул.Республики, 252а. В результате пострадал один человек, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Водитель, у которого стаж вождения составляет три месяца, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Opel Astra.

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля получил травму бедра. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

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# авария , ДТП , происшествие

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