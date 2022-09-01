Начинающий водитель устроил ДТП на улице Республики в Тюмени

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2113 устроил аварию на ул.Республики, 252а. В результате пострадал один человек, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Водитель, у которого стаж вождения составляет три месяца, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Opel Astra.

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля получил травму бедра. Обстоятельства ДТП выясняются.