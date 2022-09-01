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В выходные в Тюмени потеплеет до плюс 10 градусов

Общество, 10:04 30 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 10 градусов тепла поднимется температура воздуха в Тюмени в ближайшие выходные, 1 и 2 октября.

По данным центра Фобос, 1 октября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до ноля градусов. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.

2 октября дневная температура воздуха достигнет 10 градусов тепла, в ночные часы синоптики прогнозируют плюс 6. День будет солнечным, ветер подует с юга со скоростью 5 метров в секунду.

Начало следующей недели также порадует тюменцев теплом. 3 и 4 октября дневная температура воздуха составит от 12 до 16 градусов тепла, а 5 октября потеплеет до плюс 18. В отдельные дни возможен небольшой дождь.

Любовь Голышева

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