Тюменским провайдерам напомнили о недопустимости незаконного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП

Компания "Россети Тюмень" продолжает вести кампанию по борьбе с несанкционированным использованием инфраструктуры электросетевого комплекса в Тюменской области. С начала 2025 года энергетики выявили более 23 тыс. незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на расположенных в регионе ЛЭП.

Энергетики напоминают, что несогласованное размещение ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства может стать причиной перебоев электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, такие действия значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах.

Для пресечения неправомерной деятельности специалисты энергокомпании регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление фактов незаконного подвеса ВОЛС. В результате системной работы с начала года энергетики заключили 42 договора и допсоглашения с операторами связи для размещения ВОЛС более чем на 24 тыс. опор воздушных линий электропередачи в Тюменской области. Также на заключительной стадии подписания находятся договоры с операторами связи на размещение оптических линий связи еще на 6,5 тыс. опор ЛЭП.