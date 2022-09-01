Тюменская мастерица расписывает изделия из дерева и ткани домовой росписью

| Фото: https://vk.com/tyumenskaya_rospis | Фото: https://vk.com/tyumenskaya_rospis

Броши из срезов деревьев с традиционной Тюменской домовой росписью делает мастерица Ольга Отраднова. Покупатели и коллекционеры в основном тюменцы, но были и из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего-Новгорода, Карелии. Ее изделия можно заказать на странице в Вконтакте.

"Это полностью экологичное производство. Собираю на дачных участках, в садовых обществах, в коттеджных поселках ветки деревьев, когда идет сезонная обрезка. Использую рябину, яблоню, сирень и дуб", - рассказала она корреспонденту информационного агентства "Тюменской линии".

Идея создания изделий из дерева у Ольги возникла давно. С 2017 года она занимается традиционной Тюменской домовой росписью, создает неповторимые авторские изделия, а также расписывает готовые заготовки. Также Ольга расписывает деревянные подносы, ключницы, разделочные доски и сумки, одежду.

"Эта роспись характерна для нашего региона. Красильщики проживали в деревнях под Тюменью, они ездили по всему Уралу и Сибири и расписывали дома от потолка до пола. Чтобы эту традицию сохранить и передать, я увлеклась этим направлением и начала делать изделия из натуральных материалов", - отметила она.

Весь процесс Ольга организовывает самостоятельно. Сначала собирает ветки, это необходимо делать в нужное время, распиливает, сушит по особой технологии под определенной температурой, брак отсеивает, затем спилы вышкуривает и закругляет края, чтобы снять грубое волокно и получить гладкую поверхность, приятную для рук.

"Фурнитуру я приделываю на микроскопические саморезы либо эпоксидный клей. Грунтую изделие, наношу роспись и покрываю лаком, который сохнет около трех суток. Весь процесс от сбора веток до готовности занимает около трех месяцев", - пояснила она.

Ольга активно принимает участие в разных ярмарках, фестивалях и выставках. Была участницей ярмарки "Сокровища Севера" в Москве, где оставила большое количество своих изделий. Самое сложное для мастерицы в ее увлечении – это самодисциплина.

"Когда ты работаешь без начальства и не по графику, сложно себя мотивировать и заставлять, нужно вдохновение", - подчеркнула она.

Людям, которые хотели бы заняться творчеством Ольга посоветовала найти свой путь и развиваться в этом направлении.

"Что лучше всего получается, то и нужно делать", - подытожила она.

Ирина Шемякина