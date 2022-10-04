У 416 жителей Тюменской области диагностировали COVID-19 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

416 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 34 человека, выздоровели 904, сообщает федеральный оперативный штаб 4 октября.

Всего в России за сутки выявили 21 тыс. 687 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 45 тыс. 437 человек, госпитализированы 3 тыс. 38.

В Москве выявили 1 тыс. 442 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 763. В Свердловской области заболели 713 человек, в Челябинской – 899, в Югре – 142, на Ямале – 50, в Курганской области – 171.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 94 тыс. 872 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 387 тыс. 666 летальных исходов, выздоровели 20 млн 221 тыс. 339 человек.