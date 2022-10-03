В Тюменской области за сутки госпитализировали трех пациентов с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

Трех человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализировали в Тюменской области за стуки. Всего выявлено 537 случаев COVID-19, выздоровели 927, сообщает федеральный оперативный штаб 3 октября.

В России за сутки выявили 24 тыс. 158 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 91 летальный исход. За сутки в стране полностью выздоровели 35 тыс. 294 человека, госпитализированы 1 тыс. 88.

В Москве выявили 1 тыс. 528 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 750. В Свердловской области заболели 659 человек, в Челябинской – 947, в Югре – 350, на Ямале – 88, в Курганской области – 202.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 73 тыс. 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 387 тыс. 559 летальных исходов, выздоровели 20 млн 175 тыс. 902 человека.