В Тюменской области за сутки коронавирус диагностировали у 794 человек

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

794 случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 44 человека, выздоровели 1 тыс. 173, сообщает федеральный оперативный штаб 1 октября.

Всего в России за сутки выявили 33 тыс. 186 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 103 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 52 тыс. 628 человек, госпитализированы 2 тыс. 644.

В Москве выявили 2 тыс. 221 случай болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 864. В Свердловской области заболели 1 тыс. 127 человек, в Челябинской – 1 тыс. 109, в Югре – 419, на Ямале – 235, в Курганской области – 242.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 18 тыс. 942 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 387 тыс. 372 летальных исхода, выздоровели 20 млн 93 тыс. 616 человек.