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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области врачи выявили 403 случая коронавируса за сутки

Общество, 14:54 05 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

403 случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 30 человек, выздоровели 1 тыс. 210, сообщает федеральный оперативный штаб 5 октября.

Всего в России за сутки выявили 23 тыс. 757 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 113 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 44 тыс. 694 человека, госпитализированы 2 тыс. 480.

В Москве выявили 2 тыс. 512 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 632. В Свердловской области заболели 782 человека, в Челябинской – 866, в Югре – 241, на Ямале – 66, в Курганской области – 147.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 118 тыс. 629 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 387 тыс. 779 летальных исходов, выздоровели 20 млн 266 тыс. 33 человека.

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