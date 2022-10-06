В Тюменской области за сутки госпитализировали 25 человек с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

25 человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализировали в Тюменской области за стуки. Всего в регионе выявлено 397 случаев COVID-19, выздоровели 1 тыс. 92, скончался один пациент, сообщает федеральный оперативный штаб 6 октября.

В России за сутки выявили 23 тыс. 45 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 108 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 41 тыс. 536 человек, госпитализированы 2 тыс. 292.

В Москве выявили 1 тыс. 962 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 1 тыс. 465. В Свердловской области заболел 831 человек, в Челябинской – 811, в Югре – 306, на Ямале – 91, в Курганской области – 159.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 141 тыс. 674 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 387 тыс. 887 летальных исходов, выздоровели 20 млн 307 тыс. 569 человек.