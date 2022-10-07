В Тюменской области 3 тыс. 105 подростков прошли полный курс вакцинации от COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 105 детей в возрасте от 12 до 17 лет прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Тюменской области. Первый компонент вакцины поставили 3 тыс. 752 подростка.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в областном департаменте здравоохранения, всего в регион для вакцинации подростков против новой коронавирусной инфекции поступило 3 тыс. 870 доз вакцины "Спутник-М".

Особое внимание уделяется также пожилым жителям региона старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.

"По последним данным в Тюменской области полный курс вакцинации прошли 302 тыс. 242 человека с хроническими заболеваниями, из них 87 тыс. 467 человек ревакцинировались. Также прививку от COVID-19 поставили 287 тыс. 332 пациента старше 60 лет, из них 84 тыс. 656 – ревакцинировались", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, по данным оперативного штаба на 6 октября всего в Тюменской области сделана 1 млн 356 тыс. 981 вакцинация против коронавируса, полным курсом – 1 млн 156 тыс. 257.

Любовь Голышева