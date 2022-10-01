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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за сутки госпитализировали 29 человек с COVID-19

Общество, 15:53 12 октября 2022

здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

344 случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 29 человек, выздоровели 792, один пациент скончался, сообщает федеральный оперативный штаб 12 октября.

Всего в России за сутки выявили 15 тыс. 640 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 105 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 30 тыс. 409 человек, госпитализирован 1 тыс. 813.

В Москве выявили 1 тыс. 561 случай болезни, в Санкт-Петербурге – 978. В Свердловской области заболели 1 тыс. 9 человек, в Челябинской – 536, в Югре – 184, на Ямале – 82, в Курганской области – 137.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 248 тыс. 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 388 тыс. 509 летальных исходов, выздоровел 20 млн 500 тыс. 961 человек.

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# коронавирус

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