В Тюменской области медики выявили 320 случаев коронавируса за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

320 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 24 человека, выздоровели 639, один пациент скончался, сообщает федеральный оперативный штаб 13 октября.

Всего в России за сутки выявили 15 тыс. 477 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 101 летальный исход. За сутки в стране полностью выздоровели 30 тыс. 793 человека, госпитализирован 1 тыс. 825.

В Москве выявили 1 тыс. 268 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 951. В Свердловской области заболели 1 тыс. 22 человека, в Челябинской – 528, в Югре – 250, на Ямале – 64, в Курганской области – 133.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 264 тыс. 80 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 388 тыс. 610 летальных исходов, выздоровели 20 млн 531 тыс. 754 человека.