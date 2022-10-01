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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 238 человек

Общество, 16:38 17 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

238 случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 12 человек, выздоровели 240, один пациент скончался, сообщает федеральный оперативный штаб 17 октября.

Всего в России за сутки выявили 10 тыс. 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 14 тыс. 513 человек, госпитализированы 604.

В Москве выявили 676 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 709. В Свердловской области заболели 895 человек, в Челябинской – 424, в Югре – 213, на Ямале – 65, в Курганской области – 114.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 21 млн 314 тыс. 957 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 388 тыс. 993 летальных исхода, выздоровели 20 млн 618 тыс. 358 человек.

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# коронавирус

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