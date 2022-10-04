На Ямале начались работы по строительству Северного широтного хода

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"Газпром" приступает к реализации проекта строительства (реконструкции) железнодорожного участка "Надым — Пангоды", который станет частью создаваемого Северного широтного хода. Для выполнения строительно-монтажных работ на участке "Надым — Пангоды" , протяженностью 109 км, находящемся в зоне ответственности "Газпрома", заключен договор генерального подряда. В соответствии с документом, сообщается на сайте "Газпрома", будут проведены реконструкция и усиление до требуемых технических параметров действующей железнодорожной инфраструктуры, в том числе земляного полотна, мостовых переходов, объектов энергетического и транспортного хозяйства, а также связи.

"Газпром" планирует использовать новый транспортный маршрут в Ямало-Ненецком автономном округе для вывоза углеводородной продукции с месторождений компании в регионе, а также для доставки туда грузов и персонала.

Северный широтный ход, по мнению полпреда президента России в УФО Владимира Якушева, крайне необходим. "Если раньше подразумевалось, что он будет использоваться для экспорта энергоресурсов на запад, то теперь у него появляется другая значимая роль: с его появлением произойдет разгрузка БАМа и Транссиба, что, поспособствует решению вопросов с перевозчиками грузов на восток", - отметил он.

Северный широтный ход (СШХ) имеет стратегическое значение для развития Арктической зоны Российской Федерации. Он позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту "Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево" в Ямало-Ненецком автономном округе. Общая протяженность СШХ — около 700 км.

В декабре 2019 года между "Газпромом" и Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) подписано Соглашение о взаимодействии по проекту создания железнодорожного Северного широтного хода.

ОАО "РЖД" совместно с ООО "СШХ" планируют обеспечить, в частности, сооружение участка "Обская — Салехард — Надым", реконструкцию участка "Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево" и строительство железнодорожных частей мостов через реки Обь и Надым.

"Газпром" обеспечит ввод в эксплуатацию железнодорожной линии "Надым — Пангоды". Для реализации проекта создано специальное дочернее общество — ООО "Газпром перевозки Надым".

В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в текущем году начало работ по строительству железнодорожного Северного широтного хода на всех участках данного строительства.