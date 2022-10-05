В больнице райцентра Бердюжье Тюменской области установят современный маммограф

| Фото: Медицинский город (архив) | Фото: Медицинский город (архив)

Современный маммограф установят в больнице в райцентре Бердюжье. Такое решение принял губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема жителей региона.

С просьбой об установке маммографа от имени земляков к губернатору обратилась пенсионерка Татьяна Семенец. Она рассказала, что больницу капитально отремонтировали, но маммограф пока не заменили. Поэтому для обследований жительницам Бердюжья приходится ездить в Ишим.

Средства для приобретения маммографа для больницы в Бердюжье предусмотрены в проекте областного бюджета на 2023 год, сообщила вице-губернатор Ольга Кузнечевских.

"В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения мы не только реконструируем здания сельских больниц, но и оснащаем их новым оборудованием", – прокомментировал Александр Моор.

Еще одно важное поручение, которое дал глава региона по итогам личного приема, касается безопасности школьников.

Мама первоклассника из села Новая Заимка Заводоуковского городского округа Мария Фельгер сообщила, что один из пяти автобусов, доставляющих детей в Новозаимскую среднюю школу, нуждается в замене. Он находится в эксплуатации уже около 10 лет.

В 2023 году планируется приобрести в общей сложности 59 школьных автобусов, доложил заместитель губернатора, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

Один из новых автобусов обязательно будет направлен в Новозаимскую школу, в которой учатся более 660 ребят, подчеркнул Александр Моор.

Кроме того, по итогам личного приема губернатор дал ряд поручений, касающихся ремонта дорог и благоустройства в населенных пунктах региона.