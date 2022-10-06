Тюменка научит студентов писать исследовательские работы на проекте "Наука: шаг за шагом"

| Фото: проект "Наука: шаг за шагом" (архив) | Фото: проект "Наука: шаг за шагом" (архив)

Курс лекций для студентов медвуза и медколледжа о тонкостях написания и представления научной работы проведет тюменка Юлия Евстропова в рамках проекта "Наука: шаг за шагом" до конца 2022 года. На реализацию инициативы студентка ТюмГМУ выиграла в грантовом конкурсе "Моя идея" 50 тыс. рублей.

"Проект появился еще в 2021 году. Тогда мы с соавтором Дмитрием разработали систему методичек по статистике, где главным персонажем стали котики. Это упрощает изучение непростого материала. Затем появились другие блоки, на которые нужно обращать внимание при написании научно-исследовательской работы. Так мы целый год обучали 46 студентов ТюмГМУ. Им задумка понравилась, появились первые результаты. В этом году мы улучшили проект и открыли его для большего количества студентов медуниверситета, а также для студентов медколледжа", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Юлия Евстропова.

Всего на курс планируется набрать 100 студентов и провести для них четыре лекции по изучению основ медицинской статистики, правил оформления научной работы, подготовки презентации к выступлению и публичной защите. В финале пройдет тестирование, после которого будет отобрано 50 человек. Их разделят на пять команд - каждой выдадут кейс-задачу.

"Из них мы выберем десять самых активных студентов. Именно они станут защищать научную работу по предложенным нами тематикам. За полчаса ребята должны придумать ее и за две минуты презентовать. Трем победителям подарим шопер, канцелярские принадлежности, книгу "Тюменская область в цифрах" и книгу из библиотеки топ-менеджеров Сбербанка", - отметила автор проекта.

В это же время остальные 40 участников сыграют в игру про гранты. Выиграют те, кто наберет наибольшее количество очков. Победителям вручат различные подарки от спонсоров. По словам Юлии, все призы для финала они приобретут на грантовые средства. Также деньги пойдут на распечатку "Блокнота исследователя", куда войдет выжимка материалов с лекций.

Встречи со студентами девушка собирается проводить каждую субботу с 29 октября в Тюменском ГМУ или в мультицентре "Моя территория". Регистрация для студентов на проект откроется в ближайшее время на сайте "Наука: шаг за шагом".

Напомним, грантовый конкурс "Моя идея" - это образовательная площадка, где участники знакомятся с возможностями региона, разрабатывают проекты, направленные на улучшение климата в студенческой среде, получают финансовую и консультационную поддержку на реализацию своих идей.

Итоги очередного этапа подвели 2 октября. Свои работы представили 26 человек, из них семь получили денежную поддержку. Среди них Семен Хлюпин с фестивалем ProИГРЫ, Дмитрий Бутенко с инициативой "Языковой ассистент" и "Путь домой" от Анастасии Моор.

Виктория Макарова