Трем одаренным школьникам вручили знак отличия "Гордость Тобольского района"
| Фото: администрация Тобольского района
Нагрудный знак отличия "Гордость Тобольского района" вручили трем одаренным школьникам 5 октября. Награду вручал глава района Леонид Митрюшкин, сообщает районная администрация.
Знак отличия получила ученица 9 класса Сетовской школы Полина Горчакова, ученики 9 класса Малозоркальцевской школы Семён Мальгин и Никита Созонову.
Муниципальной наградой поощряют школьников за особые успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности.