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Трем одаренным школьникам вручили знак отличия "Гордость Тобольского района"

Общество, 18:25 05 октября 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Нагрудный знак отличия "Гордость Тобольского района" вручили трем одаренным школьникам 5 октября. Награду вручал глава района Леонид Митрюшкин, сообщает районная администрация.

Знак отличия получила ученица 9 класса Сетовской школы Полина Горчакова, ученики 9 класса Малозоркальцевской школы Семён Мальгин и Никита Созонову.

Муниципальной наградой поощряют школьников за особые успехи в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности.

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# лучшие школьники , Тобольский район

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