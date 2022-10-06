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Девять улиц отремонтировали в селе Перевалово Тюменской области

Экономика, 11:31 06 октября 2022

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Девять улиц в c. Перевалово отремонтированы в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Обновлено покрытие на улицах Сиреневой, Сосновой, Рябиновой, Новой, Молодежной, Береговой, Березовой и Зеленой. Отремонтирован пр. Северный. Общая протяженность ремонта - более 4,5 км.

Кроме того, обустроены подъезды к домам, прочищены водоотводные канавы, уложены водопропускные трубы.

Только в Тюменском районе нацпроект в 2022 году позволит привести в порядок 108 улиц. Будет отремонтировано более 55 км дорог.

Более 83 % дорог в тюменской агломерации на данный момент находятся в нормативном состоянии. В результате реализации планов национального проекта этот показатель должен вырасти до 85 % к 2024 году. Это один из лучших показателей в России.

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# ГУС Тюменской области , ремонт дорог , Тюменский район

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