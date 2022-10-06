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Серию научных фильмов покажут на фестивале "ФАНК" в Тюмени

Общество, 14:56 06 октября 2022

группа "Медиаполис" ВКонтакте | Фото: группа "Медиаполис" ВКонтакте

Серия показов документальных фильмов в рамках Всероссийского фестиваля актуального научного кино "ФАНК" стартует в Тюмени 7 октября. Показы пройдут во дворце творчества и спорта "Пионер", сообщает пресс-служба учреждения.

Многоформатный просветительский проект познакомит зрителей с самыми разными темами: от космического пространства и квантового мира, до человеческого тела и отношений между людьми.

7 октября в 14 часов покажут фильм "Ковчег". Это документальное повествование о большом Кавказском биосферном заповеднике, дикой природе и людях, которые оказались внутри.

21 октября горожане увидят картины "Царь горы" и "Птицелов". 11 ноября покажут фильм "Тотем. Страна медведей", 9 декабря – ленту "Будущее за нами".

Продолжительность каждого фильма не более 60 минут. Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону: 8-904-496-81-10.

Возрастное ограничение 12+

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# Дворец Пионер , кино , фестиваль

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