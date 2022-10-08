ФК "Тюмень" проведет выездной матч с "Уралом-2" из Екатеринбурга 9 октября

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" проведет выездной матч с "Уралом-2" из Екатеринбурга 9 октября. Тюменский клуб лидирует в турнирной таблице. А его главный тренер - Игорь Меньщиков признан лучшим в ФНЛ-2 по голосования руководителей клубов Второй лиги по итогам сентября.

Главная заслуга Меньщикова — первое место в турнирной таблице четвертой группы, где выступает "Тюмень". Из 11 сыгранных матчей - шесть побед, один проигрыш и четыре ничьих. По итогам 11 туров клуб набрал 22 очка.

В воскресенье, 9 октября, клуб проведет выездной матч с "Уралом-2" из Екатеринбурга. Домашний матч с этим же соперником 1 октября закончился ничьей - со счетом 2:2. Цель "Тюмени" - закончить сезон на первом месте, чтобы получить путевку в ФНЛ.

Отметим, что 5 октября клуб выбыл из гонки Кубка России, проиграв на домашнем поле астраханскому "Волгарю", сообщает "Вслух.ру".