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Пять человек спасли на пожарах в Тюменской области за неделю

Происшествия, 10:27 10 октября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять человек спасли на пожарах сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области за неделю, на территории региона зарегистрировано 90 техногенных возгораний, сообщает ведомство.

36 раз пожарно-спасательные подразделения привлекали к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 33 раза специалисты выезжали на оказание помощи населению.

При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефону вызова экстренных служб 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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