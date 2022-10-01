Пять человек спасли на пожарах в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять человек спасли на пожарах сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области за неделю, на территории региона зарегистрировано 90 техногенных возгораний, сообщает ведомство.

36 раз пожарно-спасательные подразделения привлекали к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, 33 раза специалисты выезжали на оказание помощи населению.

При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом по телефону вызова экстренных служб 112.