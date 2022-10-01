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Жители Тюменской области чаще других регистрируют ипотеку онлайн

Экономика, 15:52 10 октября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чаще других регистрируют ипотеку онлайн через сервис банка ДОМ.РФ жители Тюменской области. А в целом таким образом ипотеку зарегистрировали 8,5 тыс. получателей с начала 2022 года, сообщает пресс-служба Банк ДОМ.РФ.

"Каждая вторая ипотека в нашем банке проходит через сервис электронной регистрации в Росреестре. Это делает оформление жилищных кредитов не только максимально удобным, но и выгодным – для повышения популярности дистанционных форматов взаимодействия с банком мы предусмотрели скидку к ставке при онлайн-регистрации. Как результат, в 2022 году доля таких сделок выросла в 2,5 раза", – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Сервисом пользуются при оформлении IТ-ипотеки в 56 % случаях. 40 % сделок регистрируются дистанционно по "Льготной ипотеке" и рыночной программе на покупку квартир в новостройках. В рамках "Семейной ипотеки" – около 30 %, по стандартной программе на вторичном рынке – около 20 %.

Ипотека регистрируется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи без посещения МФЦ. Также в банке есть услуга по дистанционному снятию залога с жилья при рефинансировании.

Заявка подается в отделении банка или онлайн, более 80 % решений принимается в течение минуты.

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# дом , ипотека , регистрация , рф

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