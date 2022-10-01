  • 13 октября 202213.10.2022четверг
  • USD63,7559
    EUR62,5867
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Тюмени избил до смерти пожилого мужчину

Происшествия, 17:55 13 октября 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

38-летнего жителя Тюмени подозревают в смерти 55-летнего мужчины. Трагедия произошла ближе к полуночи 8 октября, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, между обвиняемым и 55-летним мужчиной произошел конфликт. В результате злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух ударов по голове рукой и ногой. От полученных травм через некоторое время мужчина скончался.

На подозреваемого в совершении преступления возбуждено уголовное дело предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Идет сбор и закрепление доказательной базы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# следователи , следственный комитет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:55 13.10.2022Житель Тюмени избил до смерти пожилого мужчину
13:13 13.10.2022В Тюменской области с начала года в водоемах утонули 43 человека, из них семь детей
15:29 12.10.2022Плантацию конопли нашли тюменские полицейские в селе Антипино
13:48 12.10.2022Виновник ландшафтного пожара заплатит 20 тысяч рублей вместо 2 миллионов