Житель Тюмени избил до смерти пожилого мужчину

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

38-летнего жителя Тюмени подозревают в смерти 55-летнего мужчины. Трагедия произошла ближе к полуночи 8 октября, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, между обвиняемым и 55-летним мужчиной произошел конфликт. В результате злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух ударов по голове рукой и ногой. От полученных травм через некоторое время мужчина скончался.

На подозреваемого в совершении преступления возбуждено уголовное дело предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В ближайшее время ему предъявят обвинение. Идет сбор и закрепление доказательной базы.