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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 5 тыс. жителей Тобольского района привились от гриппа

Общество, 10:05 14 октября 2022

фото администрации Тобольского района | фото администрации Тобольского района

Вакцинацию против гриппа в Тобольском районе прошли уже 5 тыс. селян, из них 1,3 тыс. детей, сообщает районная администрация.

Против коронавируса привились свыше 11,5 тыс. жителей Тобольского района, при этом 70% из них ревакцинировались.

Жителям района напоминают, что пройти вакцинацию можно в ФАПах и врачебных амбулаториях по месту жительства. Детей медработники прививают в школах и детских садах с согласия родителей. Маломобильных граждан фельдшеры вакцинируют на дому.

Медики отмечают, что вакцины против коронавируса и против гриппа можно ставить одновременно. Прививочные кабинеты имеют достаточный запас препаратов. Повторную вакцинацию против COVID-19 рекомендуется проходить один раз в полгода.

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# вакцинация , Тобольский район

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