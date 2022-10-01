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Тюменцам предлагают пробежать пять километров в экопарке "Затюменский"

Спорт, 16:56 14 октября 2022

из сообщества "5 вёрст в Затюменском | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "5 вёрст в Затюменском | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

5 км с любой скоростью смогут пробежать тюменцы в экопарке "Затюменский" 15 октября в 9 часов, сообщают организаторы.

После забега тюменцы получат свои результаты на электронную почту. В мероприятии может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и физической формы. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться и взять с собой QR-код, который придет после регистрации.

Сбор участников — в зоне воркаут в экопарке "Затюменский". Регистрация заявок на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# забег , экопарк Затюменский

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