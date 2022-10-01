Тюменцам предлагают пробежать пять километров в экопарке "Затюменский"
| Фото: из сообщества "5 вёрст в Затюменском | Тюмень" во ВКонтакте (архив)
5 км с любой скоростью смогут пробежать тюменцы в экопарке "Затюменский" 15 октября в 9 часов, сообщают организаторы.
После забега тюменцы получат свои результаты на электронную почту. В мероприятии может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и физической формы. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться и взять с собой QR-код, который придет после регистрации.
Сбор участников — в зоне воркаут в экопарке "Затюменский". Регистрация заявок на сайте.
Возрастное ограничение: 6+.